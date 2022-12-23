Директор института Марджани: слово «раис» очень хорошо понятно арабскому миру

Первые руководители Татарской республики носили наименование «раис», рассказал директор Института истории им. Марджани Радик Салихов.



— Один из создателей советского Татарстана и первый председатель Совнаркома республики Сахиб-Гирей Саид-Галиев именовался как председатель (раис) Республики Татарстан. Преемник Саид-Галиева на посту председателя Совнаркома ТАССР Кашшаф Мухтаров официально назывался раисом, — сказал он.

Салихов указал, что слово «раис» имеет арабское происхождение. Благодаря многовековому взаимодействию татарской и арабской культуры является естественной и неотъемлемой частью национального терминологического аппарата. Лексема в татарском языке функционирует в разных значениях, таких как президент, глава (государства), председатель.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— <...> слово «раис» достаточно логично с исторической точки зрения. Оно также понятно и для иностранных партнеров республики, и если говорить в контексте международной деятельности Рустама Минниханова, возглавляющего группу стратегического видения «Россия — Исламский мир», то это слово очень хорошо понятно арабскому миру, — рассказал Салихов «Татар-информу».

Депутаты Государственно совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение принято на 39-м заседании парламента 23 декабря. 78 депутатов проголосовали за переименование должности высшего должностного лица Татарстана на «Глава — Раис». Высказались против 3 человека.

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Маргарита Головатенко