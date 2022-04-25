«Бенефициар пандемии» спасает от разрушения Дом ученых в Казани

Историческое здание Института археологии им. А.Х. Халикова восстанавливает СК «Алтын групп»

Фото: Дмитрийй Кояш / photobuildings.com / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», казанская компания, «плотно» сидящая на госзаказах по линии борьбы с коронавирусом, получила разрешение на противоаварийные работы в одном из памятников города. «Бенефициар пандемии», как еще называют победителя ряда строительно-ремонтных госзаказов СК «Алтын групп», отреставрирует историческое здание Александровского детского приюта на Бутлерова, 30, где сейчас размещается Институт археологии им. А.Х. Халикова и которое казанцы знают как Дом ученых. Комплексу давно требовался капитальный ремонт, так как последний проводился в 80-х годах прошлого века. Все работы должны быть завершены к концу года.

Дом ученых укрепят

Власти Казани выдали разрешение на проведение противоаварийных работ в здании бывшего Александровского приюта по ул. Бутлерова, 30. Этот объект культурного наследия 1889 года постройки хорошо известен казанцам как Дом ученых, но вот уже несколько лет там размещается Институт археологии им. А.Х. Халикова.

Работы проведет ООО СК «Алтын групп». Эта же строительная компания стала победителем объявленного тендера на выполнение ремонтно-реставрационных работ в здании и в марте заключила договор с ГИСУ. Стоимость контракта — свыше 107,5 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен отремонтировать системы водоснабжения, отопления, водоотведения и вентиляции, пожарную и охранную сигнализации, провести электротехнические работы. Кроме того, предусмотрена реставрация фасадов здания, наружных конструктивных элементов, дверных проемов и интерьеров.

Однако в этот перечень противоаварийные работы не вошли. Как же памятник будут спасать от разрушения? «Реальное время» связалось с СК «Алтын групп» с просьбой разъяснить, и в компании приняли запрос редакции в работу, но на момент публикации ответ не поступил.

В 2016 году, во время пешего обхода улицы Бутлерова президент Татарстана Рустам Минниханов зашел и в бывший Александровский приют. Фото: tatarstan.ru

Работе не помеха

В самом Институте археологии нашему корреспонденту рассказали, что зданию давно требовался ремонт. Замначальника по общим вопросам Института археологии Булат Султанов отметил, что в 2016 году, во время пешего обхода улицы Бутлерова президент Татарстана Рустам Минниханов зашел и в бывший Александровский приют. Уже тогда было дано поручение ГИСУ составить смету требующихся восстановительных работ и изыскать на это средства из бюджета. Но из-за экономической ситуации, а потом и пандемии коронавируса все отложилось. Между тем состояние исторического дома ухудшалось, в стенах появились трещины, потеки.

В настоящее время, по словам Султанова, строители компании «Алтын групп» демонтируют лепнину и снимают штукатурку для замены старой алюминиевой проводки. Деятельности сотрудников института это не препятствует, так работы идут лишь в одном крыле. Затем рабочие перейдут во второе.

— Они сделали перегородку, и мы с ними не пересекаемся. Они ходят с другого входа, мы — с центрального. Сотрудники работают в штатном режиме, никаких ограничений и неудобств нет. Тем более что не весь институт сидит в нашем здании, здесь только научные отделы. Музей археологии и реставраторы размещаются в Кремле, в церкви Николы Ратного, здание которой у нас в безвозмездном пользовании, центр Болгарского ремесла находится в Болгаре, — рассказал Султанов.

Согласно контракту полностью здание должно быть приведено в порядок до конца 2022 года.

Компания «Алтын Групп» — активный участник гостендеров на крупные суммы и масштабные объекты. В ее портфолио — Дворец водных видов спорта, футбольно-регбийный манеж «Искандер», футбольный манеж «Максат», учебный корпус Университета «Иннополис», Дворец культуры им. Саид-Галеева, детский оздоровительный лагерь «Звездный», благоустройство территорий Казанского кремля и цирка, строительство и ремонт ряда детских садов, школ и здания Госсовета Татарстана. Компания «засветилась» и на объектах Олимпийских игр в Сочи 2014 года, построив трехзвездочный гостиничный комплекс в поселке Это-Садок.



Группа существует с 2011 года. Она объединяет несколько юрлиц, ранее связанных общими учредителями. «Звездным часом» для компании стал пандемийный период, когда она получила ряд подрядов на подготовку больниц к приему пациентов с подозрением на COVID-19. Благодаря этому в медиа «Алтын групп» даже ставили на третью строчку в рейтинге бенефициаров «коронавирусных» контрактов — выше были только «Ростех» и ГК «Дельрус».

В конце 2020 года ООО «СК «Алтын групп» сменило основного собственника — ранее компанией владел бизнесмен Рустем Сафиуллин, теперь же она числится за неким Анасом Шигаповым (других компаний за ним нет). Связанное ООО «Алтын групп» числится за Александром Хегаем — ранее ему принадлежало только 50% компании. Впрочем, Сафиуллин остается совладельцем нескольких менее крупных связанных с «Алтыном» юрлиц.

В портфолио компании — реконструкция ДК им. Саид-Галеева, ДОЛ «Звездный», работы по благоустройству Казанского кремля и Казанского цирка. Фото: altyn-group.ru

Перестройки в Александровском приюте

Здание детского приюта было построено в 1889 году на средства благотворительницы Ольги Александровой-Гейнс по проекту казанского губернского архитектора Льва Хрощоновича. Среди других его известных работ — Алафузовский театр, комплекс дворянской Александро-Чемесовской богадельни, в котором сейчас располагается Казанское театральное училище, каменный арочный мост через Булак.

Старое деревянное здание, в котором жили девочки-сироты, снесли и за год на этом же месте построили новое, двухэтажное, каменное, с домовой церковью, деревянным флигелем для лазарета, каменной кухней и прачечной, деревянным сараем, погребами и садом. Затраты на строительство составили порядка 60 тысяч рублей.

Новое здание могло вместить 100 человек, кроме постоянно живущих девочек-сирот, в школе при приюте обучались приходящие воспитанницы из бедных семей. В разные годы в приюте содержались от 48 до 126 человек: дочери священников, мещан, крестьян и низших военных чинов.

Приют находился в этом здании вплоть до 1917 года, затем в нем располагались различные учебные заведения. Летом 1935 года здание было передано Дому ученых. В ноябре того же года произошло объединение Дома ученых с Домом инженеров в одно учреждение — Дом работников науки и техники «Дорнит». В 1990 году Дом ученых был преобразован в «Центр культуры и досуга профсоюза народного образования и науки». С февраля 1993 года здание находится в ведении Академии наук Татарстана. После создания в 2014 году Института археологии им. А.Х. Халикова, он получил прописку на Бутлерова, 30.

Приют находился в этом здании вплоть до 1917 года, затем в нем располагались различные учебные заведения. Фото: cercov.ru

Здание часто подвергалось различным перестройкам. Последний раз капремонт проводился там в 1980-х. Тогда же в левой части был возведен четырехэтажный кирпичный пристрой, в котором размещается учебный научно-методический центр. Изменения коснулись и внешнего облика, и интерьеров: прямоугольный входной портал, вестибюль и лестничная клетка восточной части дома были отделаны розовой и серой мраморной плиткой. Стены коридоров и междуэтажной площадки оформили зеркалами и декорировали лепниной, убрав большое полотно с изображением Ленина.

В 2009 году здание Александровского детского приюта взяли под государственную охрану как объект культурного наследия муниципального значения.