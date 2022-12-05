В Зеленодольске спасатели вытащили из Волги собаку, которая провалилась под лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Зеленодольске около 10 часов утра спасатели временного круглосуточного спасательного поста при патрулировании акватории заметили на одном из опасных участков, где толщина льда составляла всего 2 см, провалившуюся собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Подъехав к месту происшествия на судне на воздушной подушке, спасатели Казанского поисково-спасательного отряда при помощи ледобура сделали несколько лунок вокруг пса, после чего руками аккуратно выломали его из ледяной поверхности.

Сейчас пес находится на береговой базе Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Позавчера в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Каме, возле поселка Таловка в Елабужском районе Татарстана, мужчина провалился под лед и не подает признаков жизни. Очевидцы происшествия рассказали, что трагедия произошла примерно в одном километре от берега. Подойти к образовавшемуся пролому они побоялись.

Прибывший через 38 минут поисково-спасательный отряд извлек из воды и передал медикам безжизненное тело мужчины. Работники скорой помощи констатировали смерть. Причиной, вероятнее всего, является переохлаждение.

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Максим Кокунин