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Шойгу прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой

17:31, 03.12.2022
Шойгу прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой
Фото: opk.km.duma.gov.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, чтобы обсудить с белорусским коллегой вопросы международного военного сотрудничества. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

— Главы ведомств обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что самолет главы военного ведомства приземлился сегодня на аэродроме Мачулищи под Минском.

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Артем Гафаров
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