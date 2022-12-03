Шойгу прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, чтобы обсудить с белорусским коллегой вопросы международного военного сотрудничества. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
— Главы ведомств обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что самолет главы военного ведомства приземлился сегодня на аэродроме Мачулищи под Минском.
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