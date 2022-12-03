В Госдепе США заявили, что давно знают о преданности Сноудена России

В США заявили, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности Эдвард Сноуден давно выражал свою преданность России, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает «РИА Новости».

— Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Конечно, мы сейчас не можем это подтвердить, было это или нет, — сказал он.

Представитель Госдепа также отметил — «единственное, что могу добавить, господин Сноуден давно сигнализировал свою верность России». Прайс заявил, что «этот шаг [получение российского гражданства — прим. ред.] только формализовал это», — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина. Документ опубликовали в конце сентября этого года.

Летом 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете, тем самым инициировав крупный международный скандал.

Россия предоставила Сноудену временное убежище на год после отказов со стороны других стран, выдвинув условие — Сноуден должен был прекратить деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в дальнейшем ему выдали бессрочный вид на жительство.



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Илина Хакимова