В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включено 35 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включено 35 татарстанцев. Об этом рассказал главный советник Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.



— В отношении именно руководящего состава, в отношении лиц, замещающих государственные должности, лиц, замещающих муниципальные должности, у нас в текущем году были проведены 33 проверки и 27 человек привлечены к различным видам дисциплинарной отвесности.В том числе, обращаю ваше внимание, не только, как нас любят иногда критиковать, хотя это необоснованно, когда говорят, что только специалистов, максимум начальников отделов привлекают, нет. У нас есть примеры и в отношении руководящего состава. В текущем году у нас три человека уволены в связи с утратой доверия, — сообщил он.

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Салават Рахимов добавил, что в целом в России в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, который ведется с 2017 года, включено более 3,5 тысячи человек. От Татарстана в него попали 35 граждан.



Салават Рахимов также рассказал, что в Татарстане 96% антикоррупционных проверок заканчиваются привлечением к ответственности. Часть республиканских ведомств до сих пор не завершили анализ сведений о доходах.



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Татьяна Демина