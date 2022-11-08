Доклад по делу об истязании ребенка-инвалида в Татарстане представят в центральном аппарате СК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о доказательствах и обстоятельствах нарушения прав ребенка, пострадавшего от действий матери.



Противоправное поведение многодетной матери из поселка Камское Устье обсуждалось в социальных сетях — она истязала сына-инвалида. Упоминалось, что женщину осудили, но другие ее дети продолжают жить с ней.

Женщину приговорили к терм годам лишения свободы. Сейчас ребенок-инвалид проживает и обучается в специальном учреждении для детей с ограниченными возможностями в Казани.

Следствие проверяло информацию о противоправных действиях в отношении еще двух детей, но не нашло подтверждения, в связи с чем несовершеннолетние продолжают проживать в семье.

Следственные органы СКР по Татарстану в июле приняли к производству уголовное дело по статье «Истязание» (ст. 117 УК РФ) в отношении 35-летней жительницы Казани, наносившей побои малолетней дочери. Девочка рассказала о побоях родному отцу, который не жил с ней. Сейчас она находится с ним.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко