Россия и Белоруссия создадут совместную спутниковую группировку

Россия и Белоруссия договорились создать совместную спутниковую группировку. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.



— Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов, — сказал он.

Также Александр Лукашенко добавил, что уже сейчас «в космос [готовы] кого-то запустить, космонавта своего отправить». Он объявил, что в ближайшее время в космос отправят космонавта, и напомнил, что в стране производятся космические аппараты.

Фото: vk.com/roscosmos

— Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500—600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги, — добавил глава государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко ранее договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск». В ее основе — белорусские части.

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Илина Хакимова