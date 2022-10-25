Марат Хуснуллин в составе координационного совета проконтролирует создание инфраструктуры казарм и учебных баз

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным рассказал о распределении обязанностей вице-премьеров в Координационном совете по обеспечению потребностей вооруженных сил.



— По вашему поручению создан специальный координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. Вчера состоялось его первое заседание. Была в первую очередь сформирована структура. Определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры, — доложил Мишустин.

Обязанности вице-премьеров в Координационном совете по обеспечению потребностей вооруженных сил распределены следующим образом:

Марат Хуснуллин проконтролирует создание инфраструктуры — как казарм и учебных баз, так и социальных объектов и транспорта;

Дмитрий Григоренко будет заниматься вопросами финансирования и нормативным регулированием;

Денис Мантуров станет курировать вопросы поставок вооружения, вещевого обеспечения и необходимого продовольствия для военнослужащих. Одновременно он возглавит и рабочую группу;

Татьяна Голикова будет курировать вопросы денежного довольствия и медицинского обеспечения: оказание специализированной и высокотехнологичной помощи, а также реабилитацию.

В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета обозначил его задачи:

— Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб, — отметил Мишустин.

Сегодня Путин на координационном совете заявил, что необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации.

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Маргарита Головатенко