Количество разводов в Татарстане сокращается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — август 2022 года в Татарстане зарегистрировали 9 489 разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 5,3%, следует из данных Росстата.

По количеству разводов, зарегистрированных за первые восемь месяцев 2022 года, Татарстан занимает второе место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. На первой строчке расположилась Башкирия, где за январь — август развелись 11 282 пары, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Наименьшее число разводов среди регионов ПФО зарегистрировано в Мордовии — 1 595. Это на 7,8% меньше, чем за январь — август прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО за январь — август зарегистрировали 79 192 развода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 1,7%.

Напомним, за август этого года в Татарстане зарегистрировали 1 315 разводов. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Татьяна Демина