Еще троих детей, пострадавших в ижевской школе, выписали из больницы

Сегодня из больницы выписали еще трех детей, пострадавших при стрельбе в ижевской школе №88 в понедельник, 26 сентября, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем telegram-канале.



— Состояние у детей удовлетворительное. За ними продолжат наблюдать медики и психологи. На лечении у врачей Республиканской детской клинической больницы еще один ребенок, — написал он.

Сейчас специалисты в федеральных медицинских центрах следят за здоровьем 15 человек: 13 из них — дети, еще двое — взрослые. Пять из них готовятся к выписке, завтра они должны вернуться домой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стрельбу в школе в Ижевске открыл бывший учение учебного заведения — 34-летний Артем Казанцев. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он покончил с собой на месте преступления.

27 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что трое из пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии.



Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что предложение о введении режима допуска граждан на школьные территории может быть одним из основных в системе мер.



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Маргарита Головатенко