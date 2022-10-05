В Кремле опровергли сообщения о том, что Путин сегодня планирует обратиться к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Это не так, — уточнил представитель Кремля.

Информация о возможном обращении главы государства начала распространяться в telegram-каналах. Readovka утверждала, речь будет идти об изменении статуса специальной военной операции на Украине — на какой именно, не уточнялось. Однако в публикации приводились слова главы Крыма Сергея Аксенова, который высказывал предположения о проведении «контртеррористической операции» после присоединения новых регионов к России.

Фото: kremlin.ru

Песков, комментируя сообщения об изменении статуса операции, заявил: «Это прерогатива президента страны, на сегодня таких решений не принималось».

Сегодня президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также федеральные законы о ратификации договоров между регионами и государством, а также назначил врио глав этих территорий.



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Татьяна Леухина