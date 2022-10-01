В Минобороны заявили, что сдвиг начала осеннего призыва не повлияет на сроки увольнения отслуживших

Сдвиг начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он пояснил, что сдвижка связана только с высокой загруженностью военкоматов.

— А что касается демобилизации — тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану, — приводит ТАСС слова министра.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Он начинается с 1 ноября, на службу призовут 120 тысяч человек. Этим же указом военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены к местам проживания. Частичная мобилизация служащих по призыву не касается.

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Татьяна Леухина