В Татарстане на протяжении двух лет сокращается численность воспитанников детсадов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане два года подряд фиксируется снижение численности воспитанников детских садов. Если в 2019-м их насчитывалось 227,8 тысячи, то в 2020-м уже 221,4 тысячи, а в 2021-м — 219,2 тысячи.

Таким образом, численность воспитанников в 2021 году сократилась на 3,77% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году зафиксирован наименьший показатель за последние 5 лет.

Самое большая численность воспитанников в республике наблюдалась в 2019 году — 227,8 тысячи, следует из данных Татарстанстата. Это на 1,78% больше, чем в 2018-м.

Фото: Татарстанстат

Согласно данным официальной статистики, в 2021 году в Татарстане детсадами охватили 71,7% детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В 2020-м показатель был выше — 72,4%.

В прошлом году на тысячу детей в детских садах Татарстан приходилось 713 мест. Это самый большой показатель за последние 5 лет. В 2017-м на тысячу детей в возрасте от 1 года до 6 лет имелось 596 мест, в 2018-м — 599, в 2019-м — 618, а в 2020-м уже 666.



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Татьяна Демина