Ученые из России и ОАЭ нашли способ вызвать дождь в засуху

Фото: Олег Тихонов

Ученые из России и ОАЭ придумали новую технологию, которая сможет позволить вызвать дождь над территорией с засухой, в перспективе такая методика сможет помочь компоновать и распределять атмосферную влагу, перемещая облака на 50-100 километров по горизонтали, такими исследования поделился журнал Atmospheric research.

Ученые из Северо-Кавказского федерального университета вместе со специалистами из ОАЭ придумали технологию вызова осадков в виде дождя для спасения в случае сильной засухи. В научной статье ученые искали способ выяснить, возможно ли переносить на расстояние облака, формирующиеся на границах пересечения холодного и теплого воздуха. Их распространение обусловлено движениями атмосферного фронта.

Главная цель проекта и исследования — не просто вызвать искусственный дождь, а «переместить» облако до засушливой территории. Засухи в основном образуются из-за того, что атмосферный фронт, чаще всего, движется только в одном направлении — с запада на восток — и, соответственно, по мере его распространения, запасы воды уменьшаются. Технология, предложенная специалистами, основана на использовании специальных реагентов, повышающих длительность существования облаков и их насыщенность влагой.

Фото: agro.tatarstan.ru

Согласно их методу, для вызова дождя применяется реагент из сочетания хлорида натрия, кальция и карбамида. Вместе они конденсируют воду и выделяют тепло, а затем увеличивают скорость и энергию потока воздуха. Таким образом, умножается протяженность атмосферного фронта. Однако в ОАЭ возникла проблема с тем, что такие фронтальные облака проходят над акваторией моря и осадки выпадают, не доходя до суши. Поэтому ученые собираются научиться «вытягивать» атмосферный фронт на расстояние от 50 до 100 км, что позволит решить этот вопрос.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки критериев выбора дней с благоприятными условиями для проведения полевых экспериментов. Следующий этап — экспериментами проверить эффективность новых реагентов.

К концу года госкорпорация «Ростех» планирует запустить в производство средство, позволяющее вызывать дождь. Речь идет о составе, содержащем йодистое серебро.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова