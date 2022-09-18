В Татарстане на следующей неделе ожидаются дожди, порывистый ветер и до +21 градуса

В Татарстане на следующей неделе прогнозируется дождливая погода с порывистым ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 19 сентября, в республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с. Ночью ожидается до +8..+13, днем воздух прогреется до +22..+27 ˚C.

Во вторник днем прогнозируется дождь, ночью местами гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью сильный порывами 15—20 м/с. В ночные часы похолодает до +9..+14 ˚C, днем воздух прогреется до +16..+21 ˚C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

21 сентября, в среду, местами вновь пройдет небольшой дождь, ветер западный с переходом на северо-восточный 2—7 м/с. Ночью прогнозируется до +4..+9 ˚C, на востоке до +13 ˚C. Максимальная температура воздуха днем составит +16..+21 ˚C.

Днем синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях в понедельник — 19 сентября на территории республики прогнозируются: гроза (в Казани утром и днем), сильный южный ветер порывами 15—20 м/с, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

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Татьяна Леухина