В Казани реконструировали треть муниципальных детских лагерей

Фото: Олег Тихонов (архив)

При поддержке правительства Татарстана от текущего ремонта кровли или отдельных корпусов в оздоровительных лагерях Казани удалось перейти реализации специальных программ, цель которых — реконструкция загородных учреждений для детей.

— Из 12 действующих муниципальных лагерей отремонтированы и реконструированы уже четыре оздоровительных лагеря. На подходе пятый — «Молодая гвардия». Проводимая реконструкция позволяет нам адаптировать оздоровительные лагеря не только для использования в летний период, но и для круглогодичного, — рассказал на «деловом понедельнике» руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Фото: kzn.ru

Одним из новшеств прошедшей летней оздоровительной кампании он назвал организацию отдыха для детей с ОВЗ. Это, по его словам, не только создание доступной среды, но также вожатые со специальной подготовкой, другие, более высокие требования к медкабинетам, другим сотрудникам ДОЛ.

Прошедшим летом в 12 муниципальных лагерях центра «Ял» и в 12 лагерях предприятий отдохнули около 16 тысяч детей из столицы Татарстана. Для них организовали 87 смен различного профиля, в том числе экологические, языковые, лидерские, спортивно-оздоровительные, творческие, социально-педагогические, а также технические и патриотические.

На организацию летней оздоровительной кампании в Казани в этом году потратили 358,9 миллиона рублей. Из этой суммы 14,5 миллиона вложили в текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов, в том числе на обновление и ремонт фасадов жилых корпусов, пищеблоков и душевых.

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Ангелина Панченко