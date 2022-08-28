Дмитрий Медведев спрогнозировал повышение цен на газ до 5 тысяч евро до конца года

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал прогноз по ценам на газ в Европе, — стоимость может вырасти до €5 тыс. до конца этого года, об этом он написал в своем Telegram:



— Главам государств и правительств стран Европейского союза: в связи с повышением цены на газ до €3,5 тыс. за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5 тыс. до конца 2022 года. With warm regards, — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям. Цена сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла 26 августа $3507,3, что стало рекордным показателем для Европы с 1996 года. Показатель вырос за неделю примерно на $1 тыс. — то есть почти на 40%.



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Маргарита Головатенко