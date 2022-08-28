В Казани в субботу произошло 101 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в субботу, 27 августа, произошло 101 ДТП, в одном из них пострадал человек — случилось столкновение автомобилей, сообщили в ГИБДД города.



Девять водителей задержали в столице Татарстана в пьяном состоянии, у еще одного водителя не было прав на управление транспортом.

В отделы полиции доставили четырех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане по состоянию на 24 августа было зарегистрировано 280 ДТП с участием несовершеннолетних. В них 290 детей получили ранения, десять — погибли. Почти половина аварий с участием несовершеннолетних произошло с детьми-пешеходами — 127. В них 128 ребят получили ранения.

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Маргарита Головатенко