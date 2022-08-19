В России предложили ввести пятидневную учебную неделю в школах

В России предложили рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ страны на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.



— Действительно, шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями, — говорится в его обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Фото: Ринат Назметдинов

В ряде регионов страны, где еще есть дефицит школ, шестидневка является выходом из положения. Однако там, где проблем с этим нет, наличие или даже навязывание такой концепции «вызывает вопросы и опасения».

При этом, по словам Крупника, для учеников старших классов, занятых подготовкой к выпускным экзаменам и ЕГЭ, наличие шестидневки — «неизбежность и даже желательный фактор, позволяющий посвятить больше времени учебе», пишет RT.



В прошлом году в Нижнекамске в порядке эксперимента перевели на пятидневку младшие классы сразу семнадцати школ, лицеев и гимназий. «Реальное время» разбиралось, почему в Татарстане в условиях перегруженности многих школ туго приживается идея короткой школьной недели.



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Татьяна Леухина