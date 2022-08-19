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В России предложили ввести пятидневную учебную неделю в школах

07:23, 19.08.2022 4
В России предложили ввести пятидневную учебную неделю в школах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России предложили рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ страны на пятидневную учебную неделю для начальных и средних классов. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

— Действительно, шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями, — говорится в его обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Фото: Ринат Назметдинов

В ряде регионов страны, где еще есть дефицит школ, шестидневка является выходом из положения. Однако там, где проблем с этим нет, наличие или даже навязывание такой концепции «вызывает вопросы и опасения».

При этом, по словам Крупника, для учеников старших классов, занятых подготовкой к выпускным экзаменам и ЕГЭ, наличие шестидневки — «неизбежность и даже желательный фактор, позволяющий посвятить больше времени учебе», пишет RT.

В прошлом году в Нижнекамске в порядке эксперимента перевели на пятидневку младшие классы сразу семнадцати школ, лицеев и гимназий. «Реальное время» разбиралось, почему в Татарстане в условиях перегруженности многих школ туго приживается идея короткой школьной недели.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:28
    Давайте вообще отменим школу! Умные государству не нужны.
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  • Анонимно 08:44
    Сказки все это, типа дети мало проводят все нет с родителями. Многие подали и рожают ради денег, почти все дети в интернете. В школу идут в руках телефоны, перемены в руках телефоны, домой идут в руках телефоны. Сначала в школах надо с входа забрать у всех школьников телефоны. Что бы сделать 5 то днюевку , надо для этого убрать уроки какие то. Значить будут убирать уроки физкультуры и родной язык. Надо сокращать русского языка, в неделю по 9часов . Кому это надо. Сами русскоязычные дети и устали от такого количество русского.. а физкультура должно быть каждый день. Зачем идти на поводу у яжымать ерей ???
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    Анонимно 09:14
    Нет знаю опыт других регионов, родной язык не будут отменять (Это же сколько учителей останутся без работы - а когда они его вводили они об этом не думали), они просто заставят каждый день учиться детей по 7-8 уроков (И тогда ребенок из-за их дибилизма выматывается еще больше)
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  • Анонимно 09:59
    В Башкирии школв давно перешли на пятидневку. Молодцы.
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