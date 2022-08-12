Челны направили более 110 тонн шефской помощи участникам спецоперации на Украине

Из Челнов выехала автоколонна с шефской помощью военнослужащим Вооруженных сил России, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



От города отправили 60 тонн муки, питьевую воду. Перевозку осуществляют транспортные компании, в их числе «Союз-Регион», Dallini. Помощь оказали «Челны-Хлеб», картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова и многие другие предприятия и организации города.

Фото: nabchelny.ru

Груз направили в Ростов-на-Дону.

В июле в Белгород из Казани отправили порядка 20 тонн гуманитарной помощи. Акцию проводили казанский благотворительный фонд «День добрых дел» Рустема Хасанова и Красный Крест.



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Татьяна Леухина