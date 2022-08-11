В Казани отремонтируют общежитие медицинского университета
Общежитие №5 Казанского государственного медицинского университета по адресу ул. Оренбургский тракт, 142 отремонтируют за 30,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Предстоит выполнить демонтажные и монтажные работы. Также планируется заменить сети связи, системы водоснабжения и освещения. Помимо этого, подрядчик должен заняться новой планировкой, озеленением и ограждением территории.
Подрядчика ищет Казанский медицинский университет. Исполнитель обязуется завершить капремонт до 3 ноября 2022 года. Заявки на тендер принимаются до 10 августа.
Всего в этом году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 141 объект системы образования. В это число входят семь общежитий. Финансирование превышает 5,5 миллиарда рублей.
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