В Татарстане появится еще один парк Победы
В Татарстане планируют построить еще один парк Победы. Он появится в поселке Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района.
На строительство парка Победы потратят 3 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Подрядчику необходимо установить памятную мемориальную плиту, посадить деревья — ели, рябины и сирени, высадить клумбы, обустроить Вечный огонь и другие декоративные элементы.
Исполнитель обязуется доставить материалы и провести строительные работы. Он же должен установить в парке систему видеонаблюдения.
Подрядчика ищет исполком Высокогорского района Татарстана. Подать заявку на участие в тендере можно до 17 августа.
Всего в марте планировалось построить 11 новых парков и скверов на территории Татарстана. На обновления выделили почти 2,7 миллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов.
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