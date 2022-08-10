Новости общества

10:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане появится еще один парк Победы

08:56, 10.08.2022
В Татарстане появится еще один парк Победы
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане планируют построить еще один парк Победы. Он появится в поселке Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района.

На строительство парка Победы потратят 3 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Подрядчику необходимо установить памятную мемориальную плиту, посадить деревья — ели, рябины и сирени, высадить клумбы, обустроить Вечный огонь и другие декоративные элементы.

Исполнитель обязуется доставить материалы и провести строительные работы. Он же должен установить в парке систему видеонаблюдения.

Фото: Олег Тихонов

Подрядчика ищет исполком Высокогорского района Татарстана. Подать заявку на участие в тендере можно до 17 августа.

Всего в марте планировалось построить 11 новых парков и скверов на территории Татарстана. На обновления выделили почти 2,7 миллиарда рублей из республиканского и федерального бюджетов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также