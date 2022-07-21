Президент Италии распустил парламент
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал декрет о роспуске национального парламента, сообщила канцелярия главы государства.
Президент в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ, скрепленный подписью председателя совета министров, заслушав председателей двух палат парламента.
Досрочные парламентские выборы должны пройти через 60—70 дней после декрета, дату определит совет министров страны, сообщает «РИА Новости».
На прошлой неделе Мари Драги заявил о решении покинуть пост премьера. Он уже подавал заявление об отставке ранее, но президент страны Серджо Маттарелла 14 июля не принял ее.
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