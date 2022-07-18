В Казани сошел с рельсов трамвай на улице Тукая — водитель превысил скорость в два раза

В Казани трамвай сошел с рельсов на улице Тукая, 125. Об этом сообщается в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Сейчас временно приостановили движение маршрутов №5а и №3. На месте работают специалисты, чтобы как можно быстрее поставить вагон и запустить движение.



Как уточнили в МУП, на участке стояло ограничение в 15 км/ч для обеспечения безопасности движения. Водитель вагона нарушил его и ехал со скоростью 31 км/ч, что привело к сходу.

UPD: Спустя 58 минут движение трамваев восстановили.

В июне на том уже участке в Казани сошел с рельсов трамвай. Водитель вагона ехал со скоростью 27 км/ч, это и привело к сходу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина