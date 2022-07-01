Уровень травматизма в Казанском регионе ГЖД сократился почти наполовину

Фото: пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

В Казанском регионе ГЖД в первом полугодии 2022 года уровень непроизводственного травматизма сократился на 46% — в этом году пострадали 13 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года — 24 человека, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.



В основном причины происшествий связаны с пренебрежением правилами поведения при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Во избежание травматизма гражданами строят и ремонтируют пешеходные мосты и настилы, устанавливают знаки безопасности, предупреждающие плакаты. Также совместно с правоохранительными органами проводятся рейды и профилактические беседы в образовательных учреждениях.

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Маргарита Головатенко