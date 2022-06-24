ГИСУ Татарстана не удалось оспорить предписание Госстройнадзора по детсаду в казанском ЖК «Лето»

Как стало известно «Реальному времени», ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ) не удалось добиться ни отмены штрафа, ни его снижения, наложенного инспекцией Госстройнадзора (ИГСН) из-за нарушений при строительстве детского сада в казанском ЖК «Лето».

Казенное учреждение подало заявление в Арбитражный суд Татарстана, в котором мотивировало необходимость снижения санкций частичным устранением нарушений, отсутствием негативных последствий за весь период строительства объекта и т. п. Постановление ИГСН было датировано 26 ноября прошлого года. Согласно ему, ГИСУ надлежало уплатить в казну 120 тыс. рублей. Оно полагало, что размер штрафа надлежит снизить как минимум вдвое.

Фото: Максим Платонов

Как следует из материалов арбитражного дела, Главное инвестиционно-строительное управление сообщило ИГСН о завершении строительства детсада на 260 мест в ЖК «Лето» Советского района Казани 25 октября 2021 года. Инспекция провела выездную проверку и выявила больше 30 нарушений — умывальники в пищеблоке не были оснащены локтевыми смесителями, не было заземлено кухонное оборудование, а для детей те же раковины были смонтированы «без учета росто-возрастных особенностей», отсутствовали замки безопасности на окнах и т. п. Кроме того, проверяющие отметили, что мероприятия пожарной безопасности не полностью соответствуют проекту. Как-то: не смонтирована система «Стрелец-мониторинг», не установлены легко открывающиеся защелки на дверях эвакуационных выходов, нет световых указателей местонахождения ближайших пожарных гидрантов и другие. ГИСУ было вынесено предписание об устранении нарушений.

Казенное учреждение ссылалось на то, что выступало застройщиком объекта. А договор подряда был заключен им с ООО «Аркада Строй Универсал». Однако суд не принял доводы истца о том, что, не будучи исполнителем работ, оно не может быть субъектом правонарушения: согласно Градостроительному кодексу, строительный контроль ведет лицо, осуществляющее строительство. Снизить размер штрафа также не удалось, так как ИГСН отметила, что нарушения были устранены уже после завершения стройки. Этот вердикт татарстанского арбитража устоял в Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде. А вчера его оставил без изменения и Арбитражный суд Поволжского округа, куда ГИСУ подавало кассационную жалобу.

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Любовь Шебалова