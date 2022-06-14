Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают схемы их обхода

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают пути их обхода. Об этом сообщает RT со ссылкой на telegram-канал политика.

«С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений Grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — написал Медведев.

По его словам, «основной урожай» от этих мер западным странам предстоит собирать осенью. Медведев напомнил про уже имеющиеся у них проблемы с инфляцией, выросшими ценами на все виды топлива и прогнозы по падению экономик.

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В апреле Медведев заявлял, что объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы. По его мнению, финансовая система ЕС не вполне устойчива, а доверие людей падает.

Дарья Акимова