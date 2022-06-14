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Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают схемы их обхода

22:44, 14.06.2022
Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают схемы их обхода
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают пути их обхода. Об этом сообщает RT со ссылкой на telegram-канал политика.

«С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений Grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — написал Медведев.

По его словам, «основной урожай» от этих мер западным странам предстоит собирать осенью. Медведев напомнил про уже имеющиеся у них проблемы с инфляцией, выросшими ценами на все виды топлива и прогнозы по падению экономик.

Фото: pixabay.com

В апреле Медведев заявлял, что объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы. По его мнению, финансовая система ЕС не вполне устойчива, а доверие людей падает.

Дарья Акимова
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