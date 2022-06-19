C 2025 года Россия начнет постепенный отказ от одноразовых пластиковых товаров

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что с 2025 года в стране начнут отказ от одноразовых пластиковых товаров и упаковки. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, он будет постепенным и состоять из нескольких этапов. Абрамченко отметила, что от упаковок, которые нельзя переработать, таких как пластиковые трубочки и другое, нужно избавляться и заменять их более экологичными. Норматив утилизации упаковки введут в 2025 году.

Она добавила, что, привычные товары заменят после появления достойной альтернативы. Вице-премьер отметила, что из-за введенных санкций государству пришлось изменить начатые проекты по утилизации отходов из-за проблем с импортным оборудованием в этой отрасли. Один из возможных вариантов, по ее словам, — это импорт такого оборудования из «дружественных стран».

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В мае прошлого года сообщалось, что в России планируют запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой посуды и ватных палочек. Также в оборот планируют вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В Кабмине считают, что к 2030 году это поможет вдвое снизить объем захоронений.

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Дарья Акимова