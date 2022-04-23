Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля

Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля, сообщает ТАСС.

Глава Южной Осетии Бибилов ранее заявлял, что оспорит дату второго тура президентских выборов, поскольку они приходятся на рабочий день, 28 апреля. ВС постановил перенести дату второго тура выборов президента республики и назначить ее на воскресенье.

Президентские выборы в Южной Осетии хотели провести в два тура, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, об этом заявляла председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева. По ее словам, повторное голосование было назначено в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Южной Осетии.

Помимо Бибилова и Гаглоева, на пост президента Южной Осетии также претендовали депутат Гарри Мулдаров, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев и вице-спикер парламента Александр Плиев. Накануне президентские выборы в республике признали состоявшимися.



Маргарита Головатенко