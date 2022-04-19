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Губернатор Калининградской области: Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией

08:20, 19.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Губернатор Калининградской области: Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией
Фото: wikipedia.org / A.Savin 

Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, это предложение выносил Вильнюс на уровне Евросоюза, оно фигурирует в пятом пакете санкций Евросоюза как запрет на оперирование российских автоперевозчиков через территорию ЕС, но для калининградского транзита сделано исключение.

— То есть такой казус белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно, — подчеркнул Алиханов «РИА Новости».

Губернатор также пояснил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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