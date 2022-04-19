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В США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

06:20, 19.04.2022
В США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
Фото: pxhere.com

В США вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия, об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

— США обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета, — заявила она.

Она обратилась к другим странам с призывом взять на себя аналогичные обязательства, сообщает RT.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые провели 15 ноября.

Маргарита Головатенко
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