В США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
В США вводят мораторий на испытания противоспутникового оружия, об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.
— США обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет прямого взлета, — заявила она.
Она обратилась к другим странам с призывом взять на себя аналогичные обязательства, сообщает RT.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС «решительно осуждают» испытания российского противоспутникового оружия, которые провели 15 ноября.
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