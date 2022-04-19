Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь и до +10 градусов
Во вторник, 19 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода, дождь, в отдельных районах туман.
Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +5 до +10 градусов, в южных и восточных районах до +15. В Казани ожидается от +5 до +9 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов.Общество Татарстан
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