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Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь и до +10 градусов

05:25, 19.04.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируется дождь и до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 19 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода, дождь, в отдельных районах туман.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +5 до +10 градусов, в южных и восточных районах до +15. В Казани ожидается от +5 до +9 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов.

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