Блинкен заявил, что санкции могут снять в зависимости от результатов переговоров России и Украины

Западные санкции против России могут снять в зависимости от результатов переговоров Москвы с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут, — приводит ТАСС его слова.

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Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявляла, что главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Еще одно условие для снятия ограничительных мер — обязательство Москвы, что в будущем агрессии не будет.



В середине марта в Госдепартамента США отмечали, что введенные США антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Тогда сообщалось, что их действие может прекратиться при окончании «российской агрессии» в отношении Украины и восстановлении территориальной целостности страны.



Татьяна Леухина