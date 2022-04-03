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Блинкен заявил, что санкции могут снять в зависимости от результатов переговоров России и Украины

17:40, 03.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Блинкен заявил, что санкции могут снять в зависимости от результатов переговоров России и Украины
Фото: wikimedia.org

Западные санкции против России могут снять в зависимости от результатов переговоров Москвы с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Цель санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Если будут результаты переговоров, санкции, давление, поддержка Украины — мы достигнем этого, то <...> в определенной мере санкции уйдут, — приводит ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявляла, что главные условия для снятия рестрикций в отношении России — прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Еще одно условие для снятия ограничительных мер — обязательство Москвы, что в будущем агрессии не будет.

В середине марта в Госдепартамента США отмечали, что введенные США антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Тогда сообщалось, что их действие может прекратиться при окончании «российской агрессии» в отношении Украины и восстановлении территориальной целостности страны.

Татьяна Леухина
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