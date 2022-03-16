За сутки из опасных районов Украины эвакуированы более 2,2 тысячи детей

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки из опасных районов Украины эвакуировали почти 12,5 тысячи человек, в том числе более 2,2 тысячи детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации эвакуирован 271 231 человек, из них 58 422 — дети. Государственную границу РФ пересекли 31 022 личных автомобиля, в том числе 1 731 — за минувшие сутки.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Мизинцев отметил, что в заложниках по-прежнему находятся 6 910 мирных граждан из 22 иностранных государств, передает «РИА Новости».

Сегодня сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Харьковом обстреляли автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате происшествия погибли четыре человека.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев потребовал от Киева неукоснительно выполнять все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров. Он отметил, что РФ соблюдает «режим тишины» на ранее предложенных украинской стороной гуманитарных коридорах.

Диана Жиленкова