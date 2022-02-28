Татарстанцев предупредили о тумане во вторник

В Татарстане с 12.00 28 февраля до 18 часов 1 марта 2022 года ожидается туман, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В Казани туман ожидается ночью и днем 1 марта.

Во вторник в Татарстане установится спокойная погода, осадков не ожидается. Ночью ожидается от -4 до -9 градусов, а при прояснениях температуры опустятся до -14 градусов. Днем ожидается от 0 до -5 градусов



Фото: realnoevremya.ru

До этого Гидрометцентр предупреждал о тумане на территории Татарстана и в Казани в понедельник, 28 февраля.

Недавно профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что эта зима попала в тройку наиболее снежных в текущем столетии. По словам специалиста, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.

Маргарита Головатенко