Завтра в Татарстане ожидаются туман и гололедица
Завтра, 28 февраля, на территории Татарстана, в том числе Казани, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Также в республике ночью и днем на дорогах может образоваться сильная гололедица.
Недавно профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что эта зима попала в тройку наиболее снежных в текущем столетии. По словам специалиста, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.
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