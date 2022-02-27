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Завтра в Татарстане ожидаются туман и гололедица

16:23, 27.02.2022
Завтра в Татарстане ожидаются туман и гололедица
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 28 февраля, на территории Татарстана, в том числе Казани, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Также в республике ночью и днем на дорогах может образоваться сильная гололедица.

Фото: Максим Платонов

Недавно профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что эта зима попала в тройку наиболее снежных в текущем столетии. По словам специалиста, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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