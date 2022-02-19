Лавров: игнорирование требовании России по безопасности пагубно влияет на стабильность в Европе и мире

Игнорирование требований России по вопросам безопасности пагубно влияет на стабильность в Европе и мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время переговоров с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

Лавров заявил о необходимости добросовестного соблюдения всеми государствами обязательств по обеспечению равной и неделимой безопасности. Также он указал, что украинские власти демонстративно отказываются от выполнения минских соглашению и продолжают вооружённые провокации в Донбассе.

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Во время разговоры стороны пришли к выводу, что Минские соглашения не имеют альтернативы для достижения устойчивого мира на Украине, передает RT.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя российско-американский диалог по гарантиям безопасности, заявил, что Москва будет добиваться, чтобы все было честно. «Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Татьяна Леухина