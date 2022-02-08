Момент выпадения подростка из маршрутки на дорогу в Челнах попал на камеру

В Набережных Челнах попал на камеру видеонаблюдения момент падения ребенка из маршрутки. Видео оказалось в распоряжении «Реального времени».

На кадрах видно, как ребята подходят к передней двери маршрутки, однако она не открывается. Потом подростки проходят в конец салона. Один из мальчиков выпадает из транспорта.

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку после падения подростка из маршрутки. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на пересечении Московского проспекта и улицы Нариманова. Во время движения из задних дверей маршрутки на проезжую часть выпал подросток. Он встал и побежал за транспортным средством. Маршрутка остановилась через несколько метров, и из нее выбежали несколько человек.



Татьяна Леухина