Кадыров встретится с Мишустиным по поручению президента

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, а также вице-премьерами и министрами по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно о прошедшей встрече главы республики с президентом РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что она прошла и на ней обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Сам Кадыров заявил, что на ней поднимались острые вопросы, требующие личного участия президента.

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением о том, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. По его словам, это регион, имеющий свою повестку. Он подтвердил, что Владимир Путин вечером принял главу Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики.

Вчера в Грозном прошел несанкционированный митинг за привлечение к ответственности семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. По данным местных СМИ, на него собралось более 400 тысяч человек. В Управлении Роспотребнадзора по республике заявили, что установить организаторов несанкционированной акции не представляется возможным.

Максим Кокунин