В Казани появится Дом молодежи на базе ДК химиков

В Казани появится Дом молодежи на базе ДК химиков. Проектирование центра начнется уже в этом году, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на итоговой коллегии.

Планируется, что Дом молодежи станет центральной арт-резиденцией и местом для молодежных движений и организаций Татарстана. Среди главных функций будущего центра: инкубатор социальных проектов, волонтерский центр, центр международных обменов, молодежный медиацентр, мастерские и творческие пространства, многофункциональные пространства, досуговые пространства и другие.

В декабре Сулейманов сообщал, что в Татарстане на объекты инфраструктуры молодежной политики в 2021 году направили 1,46 млрд рублей из республиканского бюджета. Средства потратили на обновление и строительство подростковых клубов, детских лагерей, молодежных центров. В 2022 году в республике планируют построить и отремонтировать 56 объектов молодежной инфраструктуры в 29 муниципалитетах. Отремонтируют и десять детских оздоровительных лагерей.

Татьяна Леухина