На реконструкцию теплосетей в Казани потратят 348 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани объявлены тендеры на реконструкцию тепловых сетей на общую сумму в 348 млн рублей.



Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Заявку можно подать до 10 февраля. Первые части заявок начнут рассматривать 24 февраля. От подрядчика требуется выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Первым лотом указаны магистральные сети №10 по ул. Белинского, №21 по ул. Юлиуса Фучика и внутриквартальные тепловые сети по ул. Баруди и ул. Бондаренко. Здесь от подрядчика также требуется поставить материально-технические ресурсы и передать на утилизацию строительные отходы. Цена — 141 млн рублей.

Второй лот на 207 млн рублей — реконструкция магистральных тепловых сетей №10 по ул. Лечебной, №22 по ул. Сахарова и теплосетей №21 по ул. Юлиуса Фучика.

Общий срок выполнения работ — со 2 мая по 31 августа 2022 года.

В декабря стало известно, что в Казани проведут реконструкцию магистральной тепловой сети №17 по ул. Волгоградской, а еще внутриквартальных теплосетей по ул. Олега Кошевого и ул. Рихарда Зорге. На эти цели выделялось 135 миллионов рублей.

Маргарита Головатенко