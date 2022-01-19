Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил работу

Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил работу, которая приостанавливалась из-за погодных условий, сообщает мэрия города.



В последующие дни каток будет работать в обычном режиме — площадка открыта с 16.00 до 22.00. Прокат коньков осуществляется до 21.00.

Каждую субботу на льду парка будут проходить бесплатные мастер-классы для детей от 4 до 7 лет. Для участия необходимы коньки. При отсутствии их можно взять в прокате.

Фото: realnoevremya.ru

Каток в парке приостанавливал работу вчера из-за того, что из-за погодных условий лед не успел замерзнуть. Каток в парке «Черное озеро» стал одной из площадок, где казанцы встретили Новый год.

Маргарита Головатенко