Новости общества

16:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил работу

15:18, 19.01.2022
Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил работу
Фото: realnoevremya.ru

Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил работу, которая приостанавливалась из-за погодных условий, сообщает мэрия города.

В последующие дни каток будет работать в обычном режиме — площадка открыта с 16.00 до 22.00. Прокат коньков осуществляется до 21.00.

Каждую субботу на льду парка будут проходить бесплатные мастер-классы для детей от 4 до 7 лет. Для участия необходимы коньки. При отсутствии их можно взять в прокате.

Фото: realnoevremya.ru

Каток в парке приостанавливал работу вчера из-за того, что из-за погодных условий лед не успел замерзнуть. Каток в парке «Черное озеро» стал одной из площадок, где казанцы встретили Новый год.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также