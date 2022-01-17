На прошлой неделе с улиц Вахитовского и Приволжского районов Казани вывезли 44 тысячи тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани подвели итоги работы по уборке снега на прошлой неделе. Так, с улиц Вахитовского и Приволжского районов вывезли 44 тысячи тонн снега, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Кроме того, в Казани производилась и очистка кровель от наледи и снега. Например, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах очистили 240 кровель. А в Советском районе за несвоевременную уборку снега составили 90 протоколов.

Фото: realnoevremya.ru

Главы районов обратили внимание на то, что не все горожане убирают автомобили на время уборки. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил активнее взаимодействовать с жителями города в данном вопросе.

Тем временем мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» призвал к усиленной координации работ служб при вывозе снега с улиц города. За прошедшую неделю с улиц города вывезли 54 тысячи кубометров снега — это в два раза больше, чем за предыдущую неделю.

Диана Жиленкова