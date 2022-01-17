На прошлой неделе с улиц Вахитовского и Приволжского районов Казани вывезли 44 тысячи тонн снега
В Казани подвели итоги работы по уборке снега на прошлой неделе. Так, с улиц Вахитовского и Приволжского районов вывезли 44 тысячи тонн снега, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Кроме того, в Казани производилась и очистка кровель от наледи и снега. Например, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах очистили 240 кровель. А в Советском районе за несвоевременную уборку снега составили 90 протоколов.
Главы районов обратили внимание на то, что не все горожане убирают автомобили на время уборки. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил активнее взаимодействовать с жителями города в данном вопросе.
Тем временем мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» призвал к усиленной координации работ служб при вывозе снега с улиц города. За прошедшую неделю с улиц города вывезли 54 тысячи кубометров снега — это в два раза больше, чем за предыдущую неделю.
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