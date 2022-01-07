На Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности

На Байконуре, в связи с беспорядками в Казахстане, установили повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать с сегодняшнего дня по 19 января, пишет RT.

«Синий» уровень террористической опасности своим указом установил глава администрации Байконура.

Сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем telegram-канале, что на Байконуре и на объектах космодрома обстановка «спокойная» и «под контролем». За прошлую ночь никаких происшествий там не зафиксировали.



В Казахстане уже несколько дней не утихают массовые беспорядки. По последним данным, там задержали уже 3 706 человек, участвующих в них.

Татьяна Демина