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Козак 6 января встретится с коллегами по «нормандскому формату»

18:23, 03.01.2022
Козак 6 января встретится с коллегами по «нормандскому формату»
Фото: kremlin.ru

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве переговоры с политическими советниками по «нормандскому формату» из ФРГ и Франции.

В частности, участие во встрече примут внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник лидера Франции Эммануэль Бонн. Отмечается, что переговоры состоятся по инициативе российской стороны, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ.

Фото: pixabay.com

Также сегодня появилась информация о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в текущем месяце. Однако позднее в посольстве Германии в Москве эти данные не подтвердили.

Диана Жиленкова
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