Хованскому продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля 2022 года. Также по ходатайству защиты смягчили некоторые запреты.

Хованскому разрешили общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и адвокатами. Об этом ему не надо уведомлять следователя, передает ТАСС.

Вчера суд освободил блогера из-под ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Ему запрещается выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе чем на 300 метров, пользоваться интернетом. Хованский обвиняется в публичном оправдании терроризма с использованием сети интернет (ч. 2 статьи 205.2 УК РФ).



Татьяна Леухина