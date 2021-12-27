Лавров о возможности вступления России в НАТО: «Я такую ситуацию не вижу»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность вступления России в НАТО. «Я такую ситуацию не вижу», — заявил он.

Свое мнение он объяснил тем, что «Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене». Этим же Лавров обосновал и «истерику» по отношению к Китаю.

Относительно разобранных Россией гарантий безопасности, в которых содержится требование не расширять НАТО на Восток, глава МИД выразил обеспокоенность — страна сомневается, что это положение «не будет замотано».

— Дождемся, во-первых, того, что нам американцы предложат в ответ, ну и будем, безусловно, работать, исходя из четких, недвусмысленных указаний президента, — констатировал Лавров в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Фото: vk.com/mid

На прошлой неделе Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности должен пройти в начале следующего года. Затем президент РФ Владимир Путин на своей большой пресс-конференции подтвердил, что переговоры ожидаются в январе 2022-го. По данным СМИ, встреча по этому вопросу состоится 12 января.



В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованном МИД РФ 17 декабря, указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.



Татьяна Демина