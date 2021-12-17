Россиянам выплатят зарплаты и пенсии перед Новым годом

Россиянам выплатят зарплату за декабрь, пенсии, премии, 13-ю зарплату, пособия до конца 2021 года. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет текущего года. Также многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам перед новогодними праздниками, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что в Татарстане с января 2022 года повысят зарплату учителям. Оклад увеличится с 2,5 до 5,5 тыс. рублей.



Татьяна Леухина