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Россиянам выплатят зарплаты и пенсии перед Новым годом

16:09, 17.12.2021
Россиянам выплатят зарплаты и пенсии перед Новым годом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россиянам выплатят зарплату за декабрь, пенсии, премии, 13-ю зарплату, пособия до конца 2021 года. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Выплаты за январь 2022 года заложены в бюджет текущего года. Также многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам перед новогодними праздниками, передает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин сообщил, что в Татарстане с января 2022 года повысят зарплату учителям. Оклад увеличится с 2,5 до 5,5 тыс. рублей.

Татьяна Леухина
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