Путин заявил, что в России зарплаты растут не только в номинальном, но и в реальном выражении
В России зарплаты растут не только в номинальном, но и в реальном выражении, заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что бизнес направляет прибыль на решение текущих задач: на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников.
«Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо», — сказал Путин.
В ноябре глава государства распорядился повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году.
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