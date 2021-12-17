Путин заявил, что в России зарплаты растут не только в номинальном, но и в реальном выражении

В России зарплаты растут не только в номинальном, но и в реальном выражении, заявил сегодня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что бизнес направляет прибыль на решение текущих задач: на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников.

«Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо», — сказал Путин.

В ноябре глава государства распорядился повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году.



Ольга Шагиева